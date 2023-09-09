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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:34

Президент Бразилии в обращении к G20 оценил ситуацию с климатом как чрезвычайную

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Международное сообщество недостаточно активно занималось проблемами окружающей среды, и теперь ему приходится иметь дело с чрезвычайной ситуацией с климатом, заявил в обращении к саммиту G20 президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

"Дефицит внимания к окружающей среде привел нас к беспрецедентной чрезвычайной ситуации в климатической сфере", - приводят западные СМИ его слова.

Президент Бразилии пояснил, что засуха, наводнения, ураганы и пожары становятся все более частыми явлениями.

В то же время, отмечают СМИ, надежды на то, что участники саммита G20 в Индии, согласуют программу действий в сфере изменений климата невелики. Так, ранее, в июле, министры окружающей среды стран G20 не смогли достигнуть соглашения или заявления по этой проблематике. В частности, стороны не договорились ограничить выбросы парниковых газов к 2025 году и ввести налог на них, не упомянули тему угля, не добились прогресса в постановке целей для перехода к возобновляемым источникам энергии.

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Неудача переговоров на саммите G20 по вопросам климата также снизит ожидания от предстоящей климатической конференции ООН COP28, которая должна пройти в ноябре в ОАЭ.

На страны G20 приходится примерно 85% мирового ВВП и такие же объемы парниковых газов, выбрасываемых в атмосферу.

Нынешний год считается вторым самым жарким в истории после 2016 года. Метеорологи ожидают, что как минимум один год из следующих пяти станет рекордно жарким, а также что средняя температура воздуха в мире повысится на 1,5 градуса. При этом Парижское соглашение от 2015 года по климату предусматривает задачу удержания прироста глобальной средней температуры ниже 2 градусов по Цельсию к 2100 году.

G20 Бразилия Луис Инасиу Лула да Силва
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