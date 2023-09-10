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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

Товарооборот Минска с РФ вырос в I полугодии на 27%

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Товарооборот между Минском и Россией за первое полугодие 2023 года вырос на 27% в сравнении с аналогичным периодом в 2022 году, заявил российский посол в Белоруссии Борис Грызлов.

"В первом полугодии текущего года товарооборот Минска с Российской Федерацией составил 7,7 миллиарда долларов, причем темпы роста превысили 127% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года", - сказал Грызлов во время мероприятий по случаю дня города, который отмечается в субботу в Минске.

Договорно-правовая база насчитывает уже порядка 50 многопрофильных партнерских соглашений между столицей Белоруссии и городами, регионами России, отметил. Грызлов. Только за 2022 год и текущий период 2023 года администрации районов Минска заключили девять соглашений о сотрудничестве и один протокол о намерениях с субъектами РФ, добавил он. Кроме того, по его словам, готовится к утверждению План мероприятий по сотрудничеству с Москвой на 2023-2025 годы.

Планируется, что в течение текущего года помимо уже имеющихся восьми еще два российских города станут городами-побратимами Минска.

Белоруссия Минск Россия
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