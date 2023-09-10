Китай призвал ЕС к преодолению неопределенности в мире через сотрудничество

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Стабильность в китайско-европейских отношениях будет способствовать преодолению состояния неопределенности в мире, заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян.

"Как две важные силы многополярного мира и два двигателя глобального развития, Китай и Евросоюз должны объединяться и сотрудничать, чтобы использовать стабильность отношений между ними для защиты от неопределенности мировой ситуации", - приводит китайский МИД в воскресенье слова Ли Цяна на встрече с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Премьер отметил, что "Китай готов сотрудничать с европейской стороной в организации встречи лидеров КНР и ЕС, которая состоится в течение года".

По его словам, сотрудничество должно быть направлено на углубление взаимного доверия, разрешение разногласий и позитивного вклад в глобальное мирное развитие, он также высказался против политизации экономических проблем.

Китай готов укреплять связи и взаимовыгодное сотрудничество с европейской стороной для повышения надежности и стабильности китайско-европейских экономических и торговых отношений, подчеркнул глава китайского правительства.

"Есть надежда, что ЕС будет поддерживать принципы рыночной экономики и честной конкуренции, сохранит торговые и инвестиционные рынки открытыми и обеспечит справедливую, прозрачную и недискриминационную среду китайским компаниям для инвестирования и работы в Европе", - добавил Ли Цян.

Встреча состоялась "на полях" проходящего в Дели саммита G20.