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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

Индия передала председательство в G20 Бразилии

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Индия в воскресенье официально передала председательство в G20 Бразилии, где в 2024 году пройдет следующий саммит лидеров этого объединения стран, пишут индийские СМИ.

После завершения воскресной сессии саммита премьер-министр Индии Нарендра Моди передал президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве символический молоток. Таким образом, Бразилия приняла председательство в G20 на год.

Лула да Силва в свою очередь заявил, что ждет лидеров стран G20 в следующем году в Рио-де-Жанейро. Он отметил, что у председательства Бразилии будет три приоритета: борьба с голодом и социальная интеграция, энергетический переход и устойчивое развитие, а также реформа институтов глобального управления.

Саммит лидеров G20 9-10 сентября прошел в Дели.

G20 Индия Бразилия
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