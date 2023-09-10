Индия передала председательство в G20 Бразилии

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Индия в воскресенье официально передала председательство в G20 Бразилии, где в 2024 году пройдет следующий саммит лидеров этого объединения стран, пишут индийские СМИ.

После завершения воскресной сессии саммита премьер-министр Индии Нарендра Моди передал президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве символический молоток. Таким образом, Бразилия приняла председательство в G20 на год.

Лула да Силва в свою очередь заявил, что ждет лидеров стран G20 в следующем году в Рио-де-Жанейро. Он отметил, что у председательства Бразилии будет три приоритета: борьба с голодом и социальная интеграция, энергетический переход и устойчивое развитие, а также реформа институтов глобального управления.

Саммит лидеров G20 9-10 сентября прошел в Дели.