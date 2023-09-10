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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

Глава МИД РФ сказал, что не общался с представителями США "на полях" саммита G20

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что не контактировал с представителями США на саммите G20 в Индии.

"Нет, я не общался. Нам все понятно о том, что американцы хотят в отношении России", - сказал он журналистам по итогам саммита "двадцатки" в Дели.

По словам главы МИД РФ, "они хотят просто ликвидировать конкурента, нанести нам стратегическое поражение".

"Поэтому если бы у них были какие-то новые мысли, ну, наверное, они как-то нашли бы способ их передать. Но раз не передают, то и нет у них таких мыслей", - заявил Лавров.

Министр также отметил, что не искал возможности "поздороваться" с представителями западных делегаций на саммите.

"Все, кто хотел с нами поговорить, так и сделали. А те, кто предпочитает считать себя выше дипломатических любезностей, сделали свой собственный выбор", - сказал он.

Саммит G20 прошел в индийской столице 9-10 сентября, российскую делегацию возглавил Сергей Лавров.

G20 МИД РФ Сергей Лавров США
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