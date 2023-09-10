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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

Лавров отметил консенсусную основу "украинского параграфа" декларации G20

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - "Украинский параграф" включен в итоговую декларацию саммита "двадцатки" на консенсусной основе, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"Во многом благодаря консолидированной позиции глобального Юга в защиту своих интересов удалось не допустить успеха попытки Запада опять "украинизировать" всю повестку дня в ущерб обсуждению насущных задач развивающихся стран", - сказал он в воскресенье на пресс-конференции в Нью-Дели.

По словам министра, "показательно, что "украинский параграф" включен и является предметом консенсуса". "Но он не про Украину. Да, там украинский кризис упомянут, но исключительно в контексте необходимости урегулирования всех конфликтов, которые в мире существуют... в соответствии с целями и принципами Устава ООН в их полноте и взаимосвязи", - подчеркнул Лавров

Министр убежден, что "это очень важно, потому что Запад, как вы знаете, как только речь заходит об Украине, не может вступать в интеллектуальные дискуссии, а только требует прекращения российской агрессии и восстановления территориальной целостности Украины".

"Параграф получился в целом о геополитических реалиях", - подытожил глава российского МИД.

В целом, по его словам, "нынешний саммит стал в известной степени переломным". "Индийское председательство по-настоящему консолидировало, наверное, за все время существования "группы двадцати", участников двадцатки от глобального Юга. Особенно активны были наши партнеры по БРИКС", - отметил он.

Саммит G20 прошел в индийской столице 9-10 сентября, российскую делегацию возглавил Сергей Лавров.

Индия в воскресенье официально передала председательство в G20 Бразилии, где в 2024 году пройдет следующий саммит лидеров этого объединения стран.

G20 МИД РФ Сергей Лавров Украина
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