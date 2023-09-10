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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:01

Лукашенко поздравил Путина с успешным проведением единого дня голосования

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил президента России Владимира Путина с успешным проведением единого дня голосования.

"Уверенная победа представителей Всероссийской политической партии "Единая Россия" на выборах глав субъектов, депутатов законодательных и местных представительных органов государственной власти свидетельствует о широкой поддержке проводимого курса на суверенное развитие страны и консолидацию общества", - говорится в поздравлении, текст которого приводит пресс-служба белорусского президента в воскресенье.

Лукашенко выразил убежденность, что вновь избранные российские депутаты внесут весомый вклад в укрепление двусторонних отношений Белоруссии и России.

"Убежден, народные избранники внесут весомый вклад в дело укрепления межрегионального сотрудничества с Республикой Беларусь, будут способствовать реализации масштабных планов по наращиванию стратегического партнерства между Минском и Москвой", - отметил он.

Александр Лукашенко Единая Россия
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