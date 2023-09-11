ВТБ для выполнения нормативов достаточности капитала на ближайшие 5 лет требуется до 1 трлн руб.

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - ВТБ для выполнения нормативов достаточности капитала с учетом надбавок на ближайшие 5 лет потребуется до 1 трлн рублей, заявил в интервью РБК глава банка Андрей Костин.

ВТБ в 2022 году из-за санкций получил рекордные убытки - 756,8 млрд рублей по российским стандартам бухучета и 613 млрд рублей по МСФО.

"Убытки прошлого года ослабили капитальную базу. По настоятельной рекомендации ЦБ мы приостановили и выплаты по бессрочным субордам, и дивиденды. На тот момент это было необходимо. Сейчас ВТБ выполняет все регуляторные нормы, но с 2024 года будут постепенно восстанавливаться Базельские надбавки", - сказал он.

ЦБ с 1 января 2023 года ввел послабления к расчету достаточности капитала кредитных организаций, обнулив надбавки к нормативам на этот год и установив 5-летний график их восстановления.

"По нашим подсчетам, на ближайшие пять лет ВТБ требуется до 1 трлн руб. в капитал вложить, чтобы выполнить нормативы с учетом надбавок. Плюс еще развитие банка - закладываем среднерыночный рост, и понятно, что это требует капитала. Есть, над чем работать", - добавил Костин.

Он отметил, что 2023 складывается успешно для ВТБ. "Наш ориентир по чистой прибыли - 400 млрд рублей, но, я думаю, мы в итоге превысим этот уровень и заработаем рекордную прибыль. Дело в том, что банк быстро и эффективно зафиксировал все разовые убытки в прошлом году, не оставляя каких-то подводных камней на будущее, и сейчас на наши доходы ничего не давит", - сказал глава ВТБ.

Вместе с тем, банк по-прежнему не планирует выплачивать дивиденды по итогам 2023 года. "Мы объявили, что у нас не будет дивидендов, но, невзирая на это, за последние полгода акции ВТБ выросли на 70%. Значит, пока фактор развития, генерации дохода банка оказывает сильное позитивное влияние. Для инвесторов это хорошо, даже в условиях отсутствия дивидендов. По дивидендам за 2023 год, я думаю, что выплат, скорее всего, не будет", - указал Костин.

Говоря о новой стратегии группы, он выделил два основных направления - развитие розницы и создание новой, альтернативной расчетной и финансовой системы, которая не была бы связана с долларом и евро.

"У нас планы к 2026 году увеличить число клиентов до 35 млн, а также их долю в общем портфеле банка, в доходах. Сегодня где-то треть кредитного портфеля - это розница, мы хотим хотя бы 40% сделать. Эти показатели лягут в основу уже более детальных KPI для руководителей розницы", - рассказал Костин.

С учетом банка "Открытие" число розничных клиентов ВТБ оценивается примерно в 20 млн человек. "Но, мне кажется, в общественном сознании мы все-таки по-прежнему воспринимаемся как преимущественно корпоративный банк. Наша задача - стать ближе к человеку, его потребностям. Розница у нас сначала фокусировалась на премиальном сегменте рынка. Сейчас, для того чтобы увеличить количество клиентов, нам нужно более активно выходить в массовый сегмент", - сказал он.