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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:32

Пресс-секретарь президента Казахстана уволился после пяти дней на этом посту

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента Казахстана Нурмухамед Байгараев, назначенный на эту должность 6 сентября, уволился по состоянию здоровья.

"Вчера по причине здоровья (приступы) был вынужден обратиться к врачу. После полного обследования врачи назначили долгосрочное лечение и ограничили перелеты на самолете", - написал Байгараев в понедельник в социальной сети.

По его словам, рекомендации врачей будут препятствовать полноценному выполнению рабочих обязанностей и делают невозможными зарубежные командировки.

"Поэтому вынужден приостановить работу в качестве пресс-секретаря главы государства. Руководство поняло ситуацию", - отметил он.

35-летний Байгараев пробыл в должности пресс-секретаря президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева пять дней. До этого назначения работал заместителем пресс-секретаря президента. Ранее возглавлял департамент политической работы правящей партии AMANAT, был главным редактором газеты Aiqyn.

Прежний пресс-секретарь главы государства Руслан Желдибай в начале сентября был назначен помощником президента по вопросам внутренней политики и коммуникациям.

Казахстан Касым-Жомарт Токаев Нурмухамед Байгараев
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