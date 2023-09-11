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Meta разрабатывает ИИ-систему в несколько раз мощнее предыдущей

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Американская Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) работает над системой на основе искусственного интеллекта (ИИ), которая будет сопоставима с новейшей моделью создавшей ChatGPT компании OpenAI, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Meta планирует завершить разработку новой ИИ-системы в следующем году. Ожидается, что она будет в несколько раз мощнее выпущенной ею же два месяца назад Llama 2.

Разрабатываемая система поможет другим фирмам создавать сервисы, которые в числе прочего будут генерировать сложный текст и аналитику. Старт обучения этой системы, представляющей собой большую языковую модель, запланирован на начало 2024 года.

Предполагается, что обучение будет проходить на собственной инфраструктуре Meta. Компания наращивает мощности в сфере обработки данных и закупает чипы Nvidia H100 - самые современные чипы Nvidia Corp. для обучения ИИ-моделей, отмечает газета.

Большие языковые модели, в частности, используются для формирования связного текста, изображений и программного кода.

Глава Meta Марк Цукерберг хочет сделать новую систему открытой, как предыдущие проекты компании в области ИИ, чтобы другие фирмы могли использовать ее бесплатно. При этом юристы компании в рамках оценки ее планов выразили опасения в связи с этим, указывает WSJ.

Meta рассчитывает, что новая модель будет сравнима по способностям с запущенной в марте GPT-4, которую OpenAI использует в коммерческих проектах вроде представленной в конце августа бизнес-версии ChatGPT.

Также до запуска новой системы Meta, скорее всего, выйдет продвинутая большая языковая модель Gemini разработки Google, входящей в Alphabet Inc..

Акции Meta дорожают на 1,3% на предварительных торгах в понедельник.

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