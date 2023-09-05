Китайская iFlytek открыла доступ к своему аналогу ChatGPT

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Китайская iFlytek, специализирующаяся на создании технологий распознавания речи, сделала доступным широкой публике своего чат-бота на основе искусственного интеллекта. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на заявление компании.

Чат-бот Spark доступен во всех основных магазинах приложений, включая магазины для устройств американской Apple Inc. и устройств на базе Android.

iFlytek ожидает, что функционал Spark в области английского языка к октябрю будет сопоставим с ChatGPT версии 3.5, а в китайском превзойдет его.

На минувшей неделе доступ к своему чат-боту Ernie Bot открыла китайская Baidu Inc. Аналогичную технологию под названием Doubao запустила ByteDance, которой принадлежит соцсеть TikTok.