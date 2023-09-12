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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:13

Европарламент утвердил нового члена Еврокомиссии от Болгарии

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Европарламент (ЕП) на пленарной сессии в Страсбурге утвердил во вторник кандидата на вакантный пост члена Еврокомиссии (ЕК) от Болгарии Илиану Иванову.

За утверждение ее на посту еврокомиссара по инновациям, научным исследованиям, культуре, образованию и молодежи проголосовали 522 евродепутата, 27 были против и 51 воздержался.

Пресс-служба ЕП напомнила, что в начале сентября комитет Европарламента по промышленности, научным исследованиям и энергетике и комитет по культуре и образованию провели слушания, чтобы оценить готовность Ивановой заменить ее предшественницу Марию Габриэль, подавшую в отставку 15 мая и назначенную на пост вице-премьера и министра иностранных дел Болгарии.

Оба комитета дали положительные оценки по кандидатуре Ивановой, которые были подтверждены конференцией председателей политических фракций и председателя ЕП.

С 2009 по 2012 год Иванова была депутатом Европарламента. С 1 января 2013 года она являлась членом Европейской счетной палаты.

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