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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:51

Число жертв сильнейших наводнений на востоке Ливии превысило 5 тыс. человек

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш соболезнует семьям погибших в результате сильнейших наводнений на востоке Ливии, вызванных ураганом "Дэниел", сообщил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

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"Генеральный секретарь выражает солидарность с народом и властями Ливии в это трудное время. Он передает свои самые искренние соболезнования семьям жертв и пожелание скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в сообщении Дюжаррика, опубликованном на сайте офиса генсека ООН.

Он отметил, что ООН работает с местными, национальными и международными партнерами, чтобы предоставить необходимую гуманитарную помощь тем, кто находится в пострадавших районах.

Между тем, число жертв наводнений увеличивается, продолжаются поиски пропавших.

Как передает телеканал CNN, "свыше 5 тыс. человек погибли и 10 тыс. пропали без вести".

Ливийское агентство LANA со ссылкой на местные власти сообщает о погибших, по меньшей мере, 5,3 тыс. человек.

Ранее сообщалось о 3 тыс. жертв стихийного бедствия.

Сильнее всего пострадал город Дерна, там, по данным властей, пропавшими без вести числятся 6 тыс. человек. Целые кварталы оказались смытыми потоками воды после того, как в результате дождей обрушились две плотины, и вода хлынула в город.

Премьер-министр Ливии Абдель Хамид Дбейба признал все пострадавшие от урагана и наводнений районы зонами бедствия и объявил трехдневный национальный траур.

Антониу Гутерриш CNN Стефан Дюжаррик
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