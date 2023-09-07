Ущерб от стихии на юге черноморского побережья Болгарии оценили в 15 млн евро

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Ущерб, нанесенный наводнениями и штормом городу Царево и его окрестностям (юг черноморского побережья Болгарии), по первоначальным оценкам, составляет 30 млн левов (15 млн евро), сообщает в четверг Болгарское национальное телевидение.

По его данным, сейчас обстановка в пострадавших районах постепенно приходит в норму, люди расчищают улицы от ила и грязи, начались восстановительные работы. Ко всем населенным пунктам района уже есть доступ, там, где потоки воды снесли мосты, дежурят полицейские.

Власти предупреждают, чтобы люди не пили некипяченую воду и воздержались от купания в море из-за загрязнений после удара стихии.

Ливневые дожди, приведшие к сильным наводнениям, и шторм обрушились на юг черноморского побережья Болгарии в начале недели. Несколько человек погибли. Пятница объявлена в стране днем национального траура.