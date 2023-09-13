Рубль начал укрепляться к доллару и юаню

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Доллар США и юань начали слабеть на Московской бирже утром в среду после попыток укрепиться на старте торгов, рубль продолжил попытки роста на сигналах об очередных мерах по стабилизации рубля и на фоне высоких цен на нефть.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 95,19 руб./$1 (+25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 48,9 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 4,2 коп. - до 13,03 рубля.

Уже на пятой минуте рубль начал расти, и через 10 минут торгов курс доллара США составил 94,72 руб./$1 (-22,25 руб. к уровню предыдущего закрытия).

Китайский юань к этому времени снизился на Московской бирже на 2,6 коп. - до 12,96 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", высокая волатильность курса рубля сохраняется утром в среду. Доллар и юань укрепились на старте, но очень быстро перешли к снижению. Участники валютного рынка находятся в ожидании заседания ЦБ России, которое состоится 15 сентября, и пытаются просчитать настрой регулятора, отслеживая заявления представителей власти и финансовых кругов. Наблюдается балансирование между опасениями, что активных действий по стабилизации курса рубля в ближайшее время не предвидится, и позитивными заявлениями, поступающими последние дни с Восточного экономического форума. Нацвалюта также ощущает поддержку со стороны высоких нефтяных котировок.

Глава Сбербанка Герман Греф считает, что рубль еще не достиг оправданных позиций.

"На сегодняшний день курс рубля неоправданно занижен. Мы сделали детальный анализ фундаментальной стоимости рубля, мы видим, что справедливый курс должен быть на уровне 80-85 рублей. То есть примерно на 10-15 рублей дешевле, чем это есть сегодня", - сообщил Греф в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на канале "Россия 1".

"При соответствующих шагах со стороны правительства и нахождения механизма регулирования этой ситуации я думаю, что мы выйдем примерно на такие уровни", - высказал мнение глава Сбербанка.

Причины ослабления курса рубля он видит в высоком импорте и оттоке капитала из РФ.

Ранее Греф отмечал, что не ожидает повышения ключевой ставки на заседании совета директоров Банка России 15 сентября.

"Лично я не ожидаю повышения, потому что, мне кажется, слишком мало времени прошло с момента предыдущего повышения. Пока сложно оценить последствия тех регулятивных мер, которые были введены", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о вероятном решении по ставке.

Заявление о валютном контроле и экспортной выручке сделал президент Владимир Путин, отметив, что российские компании должны осознать надежность работы в России, учесть прошлый опыт размещения активов за рубежом и не "наступать на те же грабли".

"На сегодняшний день уже практически восстановились логистические цепочки поставки товаров. Все как бы так нормализовалось. Но мы видим, это связано и с курсом национальной валюты в том числе, сдержанный возврат, так я мягко скажу, валютной выручки, желание где-то что-то опять за границей разместить. Мы же это видим, мы все понимаем", - сообщил президент на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

"Нам нужно как-то с бизнесом договориться. Они должны понимать и исходить из того, что здесь надежнее работать, поэтому не надо наступать на одни и те же грабли. Я уверен, что меня понимают те, к кому я обращаюсь", - заявил Путин.

При этом он добавил, что "резких движений" в области мер валютного контроля никто делать не будет.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:23 мск составила $92,27 за баррель, что на 0,23% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $89,09 за баррель, что на 0,28% выше итогового значения предыдущей сессии.

Фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона утром в среду демонстрируют негативную динамику: китайский CSI 300 снижается на 1,03%, японский Nikkei 225 уменьшился на 0,21%, гонконгский Hang Seng потерял 0,27%, южнокорейский Kospi опускается на 0,18%, австралийский индекс S&P/ASX 200 вырос на 0,11%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 увеличился на 0,67%.

Аериканский рынок акций завершил торги вторника в минусе, инвесторы оценивали новинки Apple Inc. и новости других эмитентов в преддверии публикации важных статданных на этой неделе. В среду будет обнародована информация об изменении потребительских цен в США в августе, в четверг - об объеме розничных продаж. Рынок в среднем ожидает ускорения инфляции до 3,6% год к году с 3,2% месяцем ранее и увеличения розничных продаж на 0,2% в помесячном выражении после роста на 0,7% в июле, отмечает Trading Economics.

Возглавляющий хедж-фонд Pershing Square Capital миллиардер Билл Акман заявил на YouTube-канале The Julia La Roche Show, что инфляция в Штатах еще не скоро вернется к целевым для Федеральной резервной системы 2% - а возможно, и не вернется вовсе.

При этом он сохраняет оптимизм в отношении краткосрочных перспектив американской экономики. "На протяжении двух лет люди говорят, что рецессия не за горами, а наше мнение на этот счет серьезно отличается, как вы знаете, и мы продолжаем считать, что экономика остается очень сильной, - отметил Акман. - Люди, как мне кажется, тоже приходят к этому мнению".