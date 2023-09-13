В Шотландии испытают высокоэнергетическое лазерное оружие

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Компания Raytheon UK готовится к проведению испытания системы высокоэнергетического лазерного оружия на объекте в Ливингстоне в Шотландии, сообщило в среду издание UK Defence Journal.

После тщательного тестирования и оптимизации лазерная система будет передана министерству обороны Великобритании.

Новейшая лазерная система, устанавливаемая на бронемашину Wolfhound, специально разработана для противодействия воздушным угрозам, в первую очередь беспилотным летательным аппаратам (БПЛА). Мощность лазера достигает 15-киловатт.

"Появление этой революционной технологии является важной вехой в нашем сотрудничестве с министерством обороны по использованию направленной энергии для устранения различных угроз, от дронов и БПЛА до более сложных ракетных систем", - заявила Джули Финлейсон-Оделл, управляющий директор Raytheon UK по вооружениям.

Эта высокоэнергетическая лазерная система уже доказала свою надежность в различных полевых испытаниях, продемонстрировав устойчивость в экстремальных погодных условиях, таких как сильная жара, леденящий холод и даже во время осадков. За четыре дня во время учений с боевой стрельбой, проведенных в США, эта система эффективно захватила и нейтрализовала несколько целей беспилотников в различных условиях, отмечает издание.