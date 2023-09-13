Узбекская "дочка" Qiwi приостановила международные переводы

Терминал Qiwi в Москве Фото: Михаил Почуев/ТАСС

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Узбекская "дочка" Qiwi приостановила международные переводы, в том числе на российские карты и кошельки, после ограничения местного Центробанка, говорится в сообщении Qiwi.

ЦБ Узбекистана с 5 сентября ввел запрет для платежных организаций на проведение трансграничных операций. Мера была принята для защиты местной финансовой системы и финтех-рынка, отмечала пресс-служба ЦБ.

"Мы столкнулись с неожиданными ограничениями Центрального банка Республики Узбекистан. И как следствие были вынуждены приостановить работу карт Uzcard и HUMO", - говорится в сообщении Qiwi Узбекистан.

"Остаются недоступными любые операции с картами Uzcard и HUMO, любые переводы на карты, переводы на кошельки Qiwi Россия и Qiwi Казахстан, а также оплата иностранных сервисов и финансовых услуг", - отмечается в сообщении.

Клиенты могут проводить только операции по оплате услуги узбекских провайдеров с кошелька, а также переводы между кошельками Qiwi Uzbekistan.

Вывод средств будет недоступен, пока платежная система не получит официальную инструкцию от ЦБ Узбекистана. "Дочка" Qiwi уже направила запрос регулятору, но пока не получила ответ. При этом обращение клиента о выводе средств может быть рассмотрено ЦБ в индивидуальном порядке при подаче соответствующего заявления, отметили в Qiwi.

Там также сообщили, что сроки снятия ограничений пока неизвестны.

"Все наши усилия направлены на скорейшее снятие ограничений. Однако не всё зависит от нас. Мы сообщим вам, как только работы будут завершены", - сказано в сообщении Qiwi Узбекистан.

Платежная "дочка" Qiwi работает в Узбекистане с июля 2020 года и называется "Payment Aggregation Systems". Помимо нее, c августа 2022 года в республике работает еще одна российская платежная "дочка" - CloudPayments. ООО "Клаудпэйментс" входит в группу TCS, 95% сервиса принадлежат непосредственно TCS Group и остальными 5% владеет Тинькофф банк.