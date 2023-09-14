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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:42

Встреча глав государств Центральной Азии пройдет в Душанбе

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Пятая консультативная встреча глав государств Центральной Азии состоится 14-15 сентября в городе Душанбе под председательством президента Таджикистана Эмомали Рахмона, сообщили в МИД республики.

"В столице Таджикистана в эти дни также запланировано проведение очередного заседания совета глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала. В работе саммитов ожидается участие президентов Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Туркменистана и Республики Узбекистан", - говорится в сообщении.

Ожидается, что по итогам пятой юбилейной консультативной встречи будет принят ряд важных документов, главным из которых станет совместное заявление глав государств Центральной Азии.

В рамках саммитов Таджикистаном также планируется организация ряда мероприятий с участием всех центральноазиатских государств, направленных на дальнейшее развитие сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Так, в Душанбе будут проведены экономический форум, международная выставка национальной продукции, встреча членов диалога женщин-лидеров Центральной Азии, выставка художников, первый форум ректоров высших учебных заведений, встреча министров транспорта и торжественный концерт региональных мастеров культуры и искусства.

Душанбе Казахстан Таджикистан Туркменистан
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