Польша планирует достроить электронный барьер на границе с РФ к октябрю

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Электронный барьер на польско-российской границе будет достроен "на рубеже сентября и октября", сообщил министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский.

"На рубеже сентября и октября, то есть очень скоро, мы будем сдавать в эксплуатацию, завершим электронный барьер на границе с Россией", - сказал Каминьский в эфире польского общественного телевидения (TVP1).

Глава МВД Польши подчеркнул, что это будет означать введение "полного мониторинга по всей границе с Россией".

"Это будет суперсовременный, идеально интегрированный в сложную местность электронный барьер. 5,5 тысяч ночных и дневных камер, детекторы движения. Чтобы мышь не прошмыгнула с той стороны", - отметил он.

В апреле текущего года Польша начала строительство электронного заграждения на границе с Калининградской областью РФ. Система камер и датчиков движения будет работать примерно на 200 км сухопутной границы.