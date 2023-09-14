Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:25

Польша планирует достроить электронный барьер на границе с РФ к октябрю

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Электронный барьер на польско-российской границе будет достроен "на рубеже сентября и октября", сообщил министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский.

"На рубеже сентября и октября, то есть очень скоро, мы будем сдавать в эксплуатацию, завершим электронный барьер на границе с Россией", - сказал Каминьский в эфире польского общественного телевидения (TVP1).

В миреПольша сообщила о завершении строительства электронного барьера на границе с БелоруссиейЧитать подробнее

Глава МВД Польши подчеркнул, что это будет означать введение "полного мониторинга по всей границе с Россией".

"Это будет суперсовременный, идеально интегрированный в сложную местность электронный барьер. 5,5 тысяч ночных и дневных камер, детекторы движения. Чтобы мышь не прошмыгнула с той стороны", - отметил он.

В апреле текущего года Польша начала строительство электронного заграждения на границе с Калининградской областью РФ. Система камер и датчиков движения будет работать примерно на 200 км сухопутной границы.

Польша РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Лукашенко совершит рабочий визит в Россию

На итальянском острове Лампедуза объявлен режим ЧС из-за наплыва мигрантов

На итальянском острове Лампедуза объявлен режим ЧС из-за наплыва мигрантов

ЕС отменил санкции против экс-директора Ozon Шульгина и бизнесмена Березкина

ЕС отменил санкции против экс-директора Ozon Шульгина и бизнесмена Березкина

Умер первый президент Молдавии Мирча Снегур

Рубль слабеет к доллару и юаню на старте торгов

Рубль слабеет к доллару и юаню на старте торгов

Что случилось этой ночью: четверг, 14 сентября

Американский сенатор рекомендовал Байдену отказаться от попыток переизбраться на второй срок

Американский сенатор рекомендовал Байдену отказаться от попыток переизбраться на второй срок

Госдеп США одобрил возможную продажу Южной Корее 25 истребителей-невидимок F-35A

Госдеп США одобрил возможную продажу Южной Корее 25 истребителей-невидимок F-35A

Пашинян считает, что российские миротворцы в Карабахе провалили свою миссию

Пашинян считает, что российские миротворцы в Карабахе провалили свою миссию

Венгрия продлит запрет на украинское зерно, если это не сделают на уровне ЕС

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });