Польша построит заграждение вдоль всей границы с Калининградской областью

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил в пятницу, что Польша построит барьер на всем протяжении границы с Калининградской областью РФ.

"Я не только за строительство надежного заграждения, но мы также объявили, что сначала начинаем установку системы периметрии, которая позволит нам обеспечить безопасность границы с помощью электроники, но позже будем возводить соответствующий физический барьер на отдельных участках", - сказал Моравецкий, отвечая на вопрос общественного радио Radio Olsztyn.

"Наконец на всем протяжении границы (...) будем выстраивать соответствующий физический барьер, чтобы жители могли чувствовать себя в еще большей безопасности", - добавил премьер.

Он напомнил, что сейчас пограничное заграждение на участке границы Польши с Калининградской областью представляет собой 200-километровый забор из колючей проволоки. В настоящее время там устанавливается система камер и датчиков, эти работы "близятся к завершению".

По словам Моравецского, "когда можно будет мирно вести приграничную деятельность с нашим восточным соседом, мы сделаем это возможным посредством соответствующей инфраструктуры пересечения границы".

Ранее министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский заявил, что электронный барьер на границе с Россией, строительство которого началось в апреле текущего года, будет сдан в эксплуатацию "на рубеже сентября и октября". Он подчеркнул, что это будет означать введение "полного мониторинга по всей границе с Россией".