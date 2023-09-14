На итальянском острове Лампедуза объявлен режим ЧС из-за наплыва мигрантов

За сутки на остров прибыли несколько тысяч мигрантов

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Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Власти итальянского средиземноморского острова Лампедуза объявили чрезвычайное положение в связи с прибытием на остров в течение суток более 6 тыс. мигрантов, сообщает в четверг газета Le Figaro.

Официальный представитель итальянского Красного Креста Франческа Базиле сообщила представителям СМИ, что "около 6 тыс. человек" прибыли накануне "на 120 различных судах" на Лампедузу за 24 часа.

В свою очередь газета Corriere della Sera насчитала около 7 тыс. мигрантов, высадившихся на острове за сутки.

"Не переживает ли Европа самую большую миграционную волну в своей современной истории?" - задает вопрос Le Figaro.

Центр по приему мигрантов на Лампедузе, рассчитанный на 400 мест, не в состоянии принять всех прибывших на остров на этот раз.

Итальянской полиции пришлось несколько раз вмешиваться, чтобы сдержать сотни мигрантов, требовавших, чтобы им дали покинуть причал. Мэр острова Филиппо Маннино ввиду серьезности ситуации объявил в среду вечером чрезвычайное положение. Не обошлось без жертв среди прибывающих: пятилетний ребенок погиб, упав в воду.

Глава итальянского МИД Антонио Таяни заявил в социальной сети X (прежде Твиттер), что правительство "сделает все необходимое, чтобы помочь жителям Лампедузы и продолжающим прибывать на остров мигрантам". Цель властей теперь в том, чтобы постепенно переместить прибывающих в другие итальянские города для снижения нагрузки на остров. Ставшая с 2017 года "горячей точкой" Средиземноморья Лампедуза, тем не менее, редко испытывала наплыв мигрантов подобной интенсивности.

За первые шесть месяцев нынешнего года более 2 тыс. человек, в том числе 289 детей, погибли при попытках пересечь Средиземное море. По данным МВД Италии, с начала года в страну по морю прибыло около 118 500 мигрантов.