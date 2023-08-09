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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:32

У острова Лампедуза утонули четыре десятка мигрантов, направлявшихся в Италию

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - В Средиземном море, неподалеку от острова Лампедуза перевернулось небольшое судно с мигрантами, которые из Туниса направлялись в Италию, погиб 41 человек, в том числе трое детей, рассказали четверо выживших сотрудникам береговой охраны. Об этом сообщает Ansa.

Спаслись трое мужчин и одна женщина, они находятся в состоянии шока. Их подобрало частное моторное судно и затем передало береговой гвардии.

По словам выживших, 45 уроженцев Кот-д'Ивуара и Гвинейской республики направлялись в Италию. Они вышли в прошлый четверг, 3 августа из порта Сфакс в Тунисе. На борту было 42 взрослых и трое детей. Примерно на седьмом часу пути волна перевернула судно, и большинство мигрантов утонули. Спасательные жилеты были только у 15 из них.

Четверо выживших в море обнаружили пустую металлическую лодку и залезли в нее. Их подобрали только 8 августа и далеко от места крушения. Тела погибших пока не найдены.

Лампедуза - самая южная часть Италии, остров в 205 км от Сицилии и в 113 км от Туниса. Каждый год тысячи мигрантов из Африки пытаются достичь Европы, добравшись до этого острова. Такие путешествия через Средиземное море часто совершаются на переполненных и не приспособленных для условий открытого моря судах.

В 2023 году, по данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, около 90 тыс. мигрантов прибыли в Италию. Большинство из них отправлялись в плавание из Туниса или Ливии.

Средиземное море Тунис Италия Африка Гвинея Лампедуза Кот-д'Ивуар
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