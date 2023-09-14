До конца года в Польшу поступит 12 южнокорейских истребителей FA-50

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - До конца года в Польшу поступит 12 южнокорейских истребителей FA-50, в следующем году - 32 американских F-35, сообщил в четверг министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

"Заказано 48 FA-50, 12 из этих самолетов будут поставлены в этом году, некоторые из них уже находятся в распоряжении Военно-воздушных сил Польши, но этого еще недостаточно", - сказал Блащак в эфире регионального радио Мазовецкого воеводства, его цитирует агентство PAP.

Глава Минобороны Польши добавил, что также "заказано 32 самолета F-35, первые экземпляры которых будут переданы польским пилотам в следующем году".

Он напомнил, что Польша, в частности, уже имеет 48 легких истребителей F-16.