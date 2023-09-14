Вся Нигерия осталась без электроснабжения из-за сбоя в работе энергосети

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - На всей территории Нигерии в четверг прекратилась подача электроэнергии, передает "Аль-Джазира".

По данным телеканала, выработка электроэнергии в четверг утром снизилась до нуля, а затем достигла уровня 273 МВт, что значительно ниже среднесуточного показателя, составляющего 4,1 тыс. МВт. В течение дня энергосеть несколько раз выходила из строя, и пока неясно, когда электроснабжение будет восстановлено в полном объеме.

Электрораспределительная компания "Энугу", поставляющая электроэнергию для всей юго-восточной части Нигерии, распространила заявление, в котором говорится о "тотальном коллапсе системы".

В прошлом году энергосеть Нигерии выходила из строя не менее четырех раз. Тогда причиной представители властей называли технические неполадки.