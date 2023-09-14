ЕК проведет расследование из-за дешевых китайских электромобилей

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) проведет расследование в связи с увеличением на рынке ЕС дешевых электромобилей из Китая, заявила официальный представитель ЕК Мириам Гарсия Феррер.

"Это объясняется массивными государственными субсидиями, предоставляемыми отрасли китайским правительством. Этот импорт очень агрессивно нацелен на европейский рынок. А учитывая доказательства, которые мы смогли собрать в последние месяцы относительно этого импорта, проверив базы данных и ознакомившись с исследованиями рынка, можно сказать, что действительно речь идет о наращивании, способном нанести ущерб европейской промышленности", - объяснила пресс-секретарь.

На брифинге в четверг в Брюсселе ее попросили прокомментировать раздел доклада в Европарламенте 13 сентября главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о состоянии Европейского союза "Ответить на призыв истории", в котором председатель Еврокомиссии объявила о планах расследования субсидирования электромобилей, поступающих в ЕС из Китая.

Фон дер Ляйен обвинила КНР в "несправедливой торговой практике", в частности, в "искусственном поддерживании на низком уровне за счет огромных государственных субсидий" цен на китайские электрические автомашины.

По словам Гарсия Феррер, расследование пока не начато. В предстоящей публикации в "Официальном журнале" должна быть в деталях изложена вся процедура.

"Это будет тщательное расследование. Мы будем консультироваться со всеми заинтересованными сторонами и, конечно, с китайской стороной", - сообщила представитель ЕК.

В ответ на уточняющий вопрос она пояснила, что Еврокомиссия намерена провести прозрачную процедуру с использованием законных инструментов коммерческой защиты, признаваемых Всемирной торговой организацией. По процедуре предстоит пройти несколько этапов, включая консультации с китайской стороной и всеми заинтересованными участниками: производителями, экспортерами, продавцами этих машин в Евросоюзе и со всеми, кто может иметь отношение к этому экспорту.

Еврокомиссия, сообщила пресс-секретарь, сначала соберет необходимую для формирования полного досье информацию.