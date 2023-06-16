В Energocom считают, что "Газпром" мешает выделению из "Молдовагаза" газотранспортной компании

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Предприятие "Молдовагаз" игнорирует законодательство Молдавии, отказываясь под влиянием "Газпрома" соблюдать процедуру выделения и сертификации независимой газотранспортной компании, считает член правления молдавской госкомпании Energocom (основной импортер газа и электроэнергии для республики), бывший вице-спикер парламента Александр Слусарь.

Он написал об этом в соцсетях, комментируя сообщение АО "Молдовагаз" о том, что компания не сможет представить в Национальное агентство по регулированию в энергетике пакет документов, необходимых для процедуры выделения и сертификации подконтрольной ему компании "Молдоватрансгаз" по модели "независимый транспортный оператор". По мнению Слусаря, "за этими действиями "Молдовагаза" стоит "Газпром", "который выступает против внедрения положений Третьего энергетического пакета в Молдавии".

"В ближайшие месяцы следует ожидать враждебных действий со стороны "Газпрома", который категорически против продолжающейся демонополизации рынка газа и независимости ГТС от системы поставок. Можно ждать исполнительных листков от арбитража в Санкт-Петербурге о взыскании так называемых исторических долгов. Я не исключаю, что "Газпром" добавит долги левого берега (Днестра - ИФ) к долгам правого берега. Я ожидаю, что российский концерн попытается захватить молдавскую газотранспортную систему", - написал Слусарь.

По его мнению, новые действия со стороны "Газпрома" будут развязаны "под прикрытием протокола, подписанного Андреем Спыну (бывший вице-премьер Молдавии, в настоящее время - генсекретарь администрации президента республики - ИФ), где есть пункт, сформулированный нечетко, но который можно интерпретировать как гарантию переноса внедрения Третьего энергопакета для "Молдовагаза"".

1 ноября 2021 года вступил в силу договор на поставку газа сроком на пять лет. Ему предшествовало подписание протокола о дальнейших действиях сторон. Согласно протоколу, подписанному Андреем Спыну и председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером в октябре 2021 года, молдавская сторона должна провести аудит исторического долга "Молдовагаза" перед "Газпромом" (по мнению российской стороны, долг составляет $709 млн). Результаты аудита должны были быть представлены до 1 мая 2022 года, чтобы "Молдовагаз" и "Газпром" могли к этой дате подписать соглашение об урегулировании задолженности, предусматривающее погашение всей задолженности в течение пяти лет.

Правительство Молдавии признало объявленный в конце января 2022 года тендер по отбору аудитора несостоявшимся так как не были соблюдены его условия, одним из которых являлось участие не менее двух зарубежных компаний. В августе 2022 года Агентство госсобственности подписало прямой договор на проведение аудита с двумя компаниями - Wikborg Rein Advokatfirma AS и Forensic Risk Alliance & Co.

Компании должны были представить аудиторское заключение по задолженности за поставленный газ потребителям правого берега Днестра в период 1993-2021 годов в январе нынешнего года. Деньги за эти услуги были предусмотрены в законе о госбюджете на 2022 год, которые невозможно было использовать в этом году без решения правительства.

В марте Агентство государственной собственности Молдавии сообщило, что сроки проведения аудита были продлены, и его результаты будут представлены в мае 2023 года.

Новое постановление правительства Молдавии о выплате 800 тысяч евро за проведение аудита вступило в силу 18 мая 2023 года.