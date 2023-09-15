Правительство Буркина-Фасо решило выслать французского военного атташе

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Правительство Буркина-Фасо решило отозвать агреман у военного атташе при посольстве Франции Эмманюэля Паскье и выслать его из страны из-за его "подрывной деятельности", пишет Le Figaro со ссылкой на уведомление МИД Буркина-Фасо, поступившее в Париж.

В чем заключается подрывная деятельность дипломата, в документе не уточняется. У Паскье есть две недели на сборы.

Представитель МИД Франции назвал обвинения в адрес дипломата необоснованными.

Правительство Буркина-Фасо также решило закрыть свою военную миссию в Париже.