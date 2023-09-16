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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:50

Ким Чен Ын остался доволен посещением авиационного завода в РФ

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что был впечатлен увиденным во время визита на авиационный завод имени Гагарина в Комсомольске-на-Амуре, сообщают южнокорейские СМИ со ссылкой на ЦТАК.

"Он сказал, что очень впечатлен тем, насколько современно российское самолетостроение и насколько силен и независим его потенциал", - говорится в сообщении северокорейского агентства.

Также Ким Чен Ын "выразил надежду, что завод сможет развиваться и в будущем нарастит производство".

КНДР Ким Чен Ын РФ
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