Ким Чен Ын остался доволен посещением авиационного завода в РФ

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что был впечатлен увиденным во время визита на авиационный завод имени Гагарина в Комсомольске-на-Амуре, сообщают южнокорейские СМИ со ссылкой на ЦТАК.

"Он сказал, что очень впечатлен тем, насколько современно российское самолетостроение и насколько силен и независим его потенциал", - говорится в сообщении северокорейского агентства.

Также Ким Чен Ын "выразил надежду, что завод сможет развиваться и в будущем нарастит производство".