Глава ЕК призвала страны ЕС принять у себя приплывших на остров Лампедуза нелегалов

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Италии, столкнувшейся в последние дни с наплывом тысяч нелегальных мигрантов, требуется помощь других стран Евросоюза, заявила в воскресенье глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

В ходе посещения острова Лампедуза она отметила, что "страны ЕС должны принять на своей территории" нелегалов, оказавшихся на этом итальянском острове.

"Проблема нелегальной иммиграции требует общеевропейского ответа", - приводят слова фон дер Ляйен европейские СМИ.

В свою очередь, премьер Италии Джорджа Мелони отметила, "что в данном случае на кону будущее Европы: оно как раз зависит от того, способен ли ЕС находить решения серьезных проблем".

За последние несколько дней на Лампедузе высадились почти 9 тыс. нелегалов. Этот итальянский остров находится недалеко от побережья Туниса. Именно поэтому нелегальные иммигранты из Африки, стремящиеся попасть в ЕС, нередко стремятся попасть именно на Лампедузу.