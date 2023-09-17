Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:32

Глава ЕК призвала страны ЕС принять у себя приплывших на остров Лампедуза нелегалов

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Италии, столкнувшейся в последние дни с наплывом тысяч нелегальных мигрантов, требуется помощь других стран Евросоюза, заявила в воскресенье глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

В ходе посещения острова Лампедуза она отметила, что "страны ЕС должны принять на своей территории" нелегалов, оказавшихся на этом итальянском острове.

В миреИталия запросила помощи ЕС в связи с наплывом нелегалов из АфрикиИталия запросила помощи ЕС в связи с наплывом нелегалов из АфрикиЧитать подробнее

"Проблема нелегальной иммиграции требует общеевропейского ответа", - приводят слова фон дер Ляйен европейские СМИ.

В свою очередь, премьер Италии Джорджа Мелони отметила, "что в данном случае на кону будущее Европы: оно как раз зависит от того, способен ли ЕС находить решения серьезных проблем".

За последние несколько дней на Лампедузе высадились почти 9 тыс. нелегалов. Этот итальянский остров находится недалеко от побережья Туниса. Именно поэтому нелегальные иммигранты из Африки, стремящиеся попасть в ЕС, нередко стремятся попасть именно на Лампедузу.

ЕС Еврокомиссия Урсула фон дер Ляйен Италия Лампедуза
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ЕС обсудит в ООН перспективу возрождения черноморской зерновой инициативы

Степанакерт одобрил синхронную перевозку гуманитарных грузов из Азербайджана и Армении

СМИ узнали об остановке Эр-Риядом переговоров с Израилем о нормализации отношений

СМИ узнали об остановке Эр-Риядом переговоров с Израилем о нормализации отношений

Спасатели РФ начали поисковые работы в пострадавшем от наводнения городе Дерна

Что случилось этой ночью: воскресенье, 17 сентября

Въезд автомобилей с российскими номерами запретили все граничащие с РФ страны ЕC

Въезд автомобилей с российскими номерами запретили все граничащие с РФ страны ЕC

В НАТО заявили, что объем запрошенной Киевом помощи превышает возможности альянса

НАТО в 2024 году проведет крупнейшие со времен холодной войны учения

Глава штаба ВС Италии займет пост председателя Военного комитета НАТО

Глава штаба ВС Италии займет пост председателя Военного комитета НАТО

Премьер Болгарии не стал говорить с фермерами на фоне снятия эмбарго на зерно с Украины

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });