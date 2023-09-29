Около 186 тыс. нелегалов добрались до Европы через Средиземное море в этом году

В пути погибли или пропали без вести свыше 2,5 тыс. человек

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Примерно 186 тыс. беженцев и нелегальных мигрантов смогли достигнуть Европы через Средиземное море в период с января по 24 сентября 2023 года, сообщает Associated Press со ссылкой на Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).

При этом, по информации УВКБ за 2022 год, через Средиземное море и морской путь вдоль северо-западной Африки до Европы сумели добраться 159,4 тыс. беженцев и нелегалов. Общее число перемещенных лиц и беженцев в Европе выросло к концу 2022 года до 21,9 млн человек.

Между тем, в 2023 году при попытке переправиться через Средиземное море погибли или пропали без вести более 2,5 тыс. человек. За тот же период времени 2022 года эти цифры составили 1680 человек.

Большая часть нелегалов прибыла в Европу через Италию - свыше 130 тыс. человек, что стало на 83% больше по сравнению с 2022 годом. Другими пунктами прибытия мигрантов стали Греция, Испания, Кипр и Мальта.

Около 31 тыс. человек удалось обнаружить в море, перехватить и вернуть на берег Туниса, еще 10,6 тыс. - Ливии.

В УВКБ отметили рост миграции с территории Туниса - более 102 тыс. человек за 2023 год, то есть на 260% больше по сравнению с предыдущим годом. В Управлении пояснили, что предпочтение, которое стали отдавать мигранты Тунису, вызвано мерами властей Ливии и Алжира против нелегальной миграции.

В свою очередь в Международной организации по миграции (МОМ) сообщили, что зафиксировали прибытие в Европу через Средиземное море с января по сентябрь 2023 года более 187 тыс. человек. 2778 человек погибли в пути.

В МОМ уточнили, что вместе с ростом популярности маршрута через Италию более чем на 300% возросло число нелегалов, добирающихся до Греции. Также остается устойчивым миграционный поток в Испанию через Атлантический океан и Канарские острова.

В феврале глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель отмечал, что число людей, прибывающих в Европу через Средиземное море или Западные Балканы, увеличилось в 2022 году на 51% и 136% соответственно. За 2022 год зафиксировано около 330 тыс. нелегальных мигрантов. Центры размещения внутри ЕС переполнены.

Тем временем, население в Европе становится старше и меньше по сравнению с соседними странами, особенно с Африкой. Перемещение, вызванное изменением климата, конфликтами и стихийными бедствиями, достигает рекордных цифр (более 100 млн в 2022 году по данным УВКБ ООН). Уровень миграции будет только расти.