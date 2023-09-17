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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:32

Советник Байдена по нацбезопасности и глава МИД Китая обсудили Украину

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан и глава МИД КНР Ван И провели встречу на Мальте, сообщает в воскресенье Белый дом.

Согласно заявлению администрации президента США, переговоры прошли 16-17 сентября.

"Стороны обсудили ключевые вопросы: такие, как двусторонние отношения, вопросы региональной безопасности", - сообщает Белый дом. Также речь шла о событиях на Украине и в районе Тайваня, отмечается в сообщении.

США Китай Джейк Салливан Ван И
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