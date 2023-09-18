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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:14

КНР увеличила затраты на научные исследования и опытно-конструкторские работы на 10%

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) в Китае в 2022 году увеличились на 10,1% и превысили 3 трлн юаней ($456 млрд), сообщило Государственное статистическое управление страны.

С корректировкой на инфляцию они выросли на 7,7%. Это превышает целевой показатель ежегодного прироста расходов на НИОКР на 7%, установленный на период 14-й пятилетки (2021-2025 гг.), отметил статистик ГСУ Чжан Цилун, слова которого приводит агентство "Синьхуа".

Доля затрат на НИОКР в 2022 году достигла рекордных 2,54% ВВП по сравнению с 2,43% ВВП годом ранее.

На инвестиции в фундаментальные исследования в прошлом году пришлось около 200 млрд юаней, сообщил Чжан Цилун.

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