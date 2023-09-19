Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:54

Профсоюз UAW может расширить забастовку, если прогресса в переговорах не будет

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Профсоюз работников автомобильной отрасли United Auto Workers (UAW), инициировавший забастовку на предприятиях "большой тройки" американских автопроизводителей, может расширить акцию, если существенного прогресса в переговорах с компаниями не будет достигнуто до полудня пятницы по местному времени, заявил президент профсоюза Шон Фейн.

Порядка 13 тыс. сотрудников General Motors Co. (GM), Ford Motor Co. и Stellantis вышли на забастовку 15 сентября. Забастовка впервые проводится на предприятиях сразу всех трех автопроизводителей. В частности, она началась на заводе Ford в Мичигане, предприятии GM в Миссури и Stellantis в Огайо. Фейн ранее предупреждал, что в дальнейшем акция может распространиться и на другие заводы, отмечает Market Watch.

"Мы доступны 24 часа в сутки, 7 дней в неделю для обсуждения сделки, которая учитывала бы вклад членов нашего профсоюза в рекордные прибыли автомобильных компаний, - сказал Фейн в понедельник. - Однако "большая тройка" так и не взялась за это дело".

ЭкономикаВ США началась забастовка на заводах GM, Ford и StellantisЧитать подробнее

В выходные стало известно, что UAW ведет переговоры с Ford, причем в профсоюзе называли их "достаточно продуктивными". В понедельник Stellantis сообщила, что также возобновила переговоры с профсоюзом.

"Мы прислушиваемся к UAW, чтобы понять, где мы можем работать вместе и продолжать переговоры с наилучшими намерениями, пока соглашение не будет достигнуто", - говорится в сообщении Stellantis.

Представитель Ford заявил в понедельник, что автопроизводитель разрабатывает запасные планы на случай расширения забастовки.

Ранее GM и Ford объявили о намерении уволить соответственно 600 и 2000 сотрудников. Обе компании сообщили, что сокращения не затронут подразделения, бастущие в данный момент, однако являются следствием забастовки.

Всего в GM, Ford и Stellantis работают порядка 150 тыс. человек, состоящих в UAW, отмечает Market Watch. Четырехлетний контракт автопроизводителей с членами профсоюза истек 14 сентября. Профсоюз требует от компаний повышения зарплат на 46% в течение четырех лет наряду с улучшением пенсионного обеспечения, увеличением отпусков и другими мерами.

Акции GM подешевели в понедельник на 1,8%, Ford - на 2,1%, Stellantis - на 1,6%.

Ford GM General Motors Stellantis UAW США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Эстония не примет 3,6 тысячи высылаемых из Латвии россиян

Эстония не примет 3,6 тысячи высылаемых из Латвии россиян

Brent подорожала до $95,03 за баррель

Что случилось этой ночью: вторник, 19 сентября

Эрдоган считает, что украинский кризис продлится долго

Эрдоган считает, что украинский кризис продлится долго

Лавров и Ван И раскритиковали попытки урегулировать конфликт на Украине без участия РФ

Лавров и Ван И раскритиковали попытки урегулировать конфликт на Украине без участия РФ

Польша готова ответить на жалобу Киева в ВТО по вопросу о поставках зерновых

Польша готова ответить на жалобу Киева в ВТО по вопросу о поставках зерновых

Что произошло за день: понедельник, 18 сентября

Две трети ядерной триады США находятся в боевой готовности

Россия покидает Совет Баренцева/Евроарктического региона

Россия покидает Совет Баренцева/Евроарктического региона

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });