Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:54

Белоруссия приостановит соглашение с Украиной о защите прав переселенцев

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Палата представителей, нижняя палата белорусского парламента одобрила законопроект о приостановке соглашения с Украиной о регулировании процесса переселения и защите прав переселенцев и членов их семей. Об этом сообщила пресс-служба палаты.

Законопроект в парламент внесло правительство по согласованию с президентом. Документ был подготовлен в рамках ответных мер на недружественные действия Украины в отношении Белоруссии. "Его реализация будет содействовать защите национальных интересов Республики Беларусь и позволит освободить нашу страну от обязательств исполнять это соглашение в течение периода приостановления", - считают в Палате представителей.

Представляя в парламенте законопроект, глава МВД Белоруссии Иван Кубраков отметил, что за 8 месяцев этого года в республику прибыли 45 тысяч граждан Украины. С 2014 года гражданами Белоруссии стали 13 тысяч украинцев.

По информации Госпогранкомитета Белоруссии, с 24 февраля 2022 года в республику прибыло свыше 117 тысяч граждан Украины.

Иван Кубраков Госпогранкомитет Палата представителей Украина Белоруссия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Армения заявила, что РФ не сообщила ей об "антитеррористической операции" Баку в Карабахе

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

В Ереване заявили, что армянских военных в Карабахе нет

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

В Баку заявили о создании гуманитарных коридоров для эвакуации жителей Карабаха

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Минобороны НКР сообщило об обстреле по всей линии соприкосновения

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Рубен Варданян сообщил о массированном обстреле Нагорного Карабаха

В Белоруссии депутаты приостановили действие договора ДОВСЕ в отношении Польши и Чехии

Саудовская Аравия сокращает добычу нефти из-за опасений слабого спроса

За выходные в Финляндию не впустили 37 машин с российскими номерами

Эстония не примет 3,6 тысячи высылаемых из Латвии россиян

Эстония не примет 3,6 тысячи высылаемых из Латвии россиян

Профсоюз UAW может расширить забастовку, если прогресса в переговорах не будет

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });