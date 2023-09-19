Белоруссия приостановит соглашение с Украиной о защите прав переселенцев

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Палата представителей, нижняя палата белорусского парламента одобрила законопроект о приостановке соглашения с Украиной о регулировании процесса переселения и защите прав переселенцев и членов их семей. Об этом сообщила пресс-служба палаты.

Законопроект в парламент внесло правительство по согласованию с президентом. Документ был подготовлен в рамках ответных мер на недружественные действия Украины в отношении Белоруссии. "Его реализация будет содействовать защите национальных интересов Республики Беларусь и позволит освободить нашу страну от обязательств исполнять это соглашение в течение периода приостановления", - считают в Палате представителей.

Представляя в парламенте законопроект, глава МВД Белоруссии Иван Кубраков отметил, что за 8 месяцев этого года в республику прибыли 45 тысяч граждан Украины. С 2014 года гражданами Белоруссии стали 13 тысяч украинцев.

По информации Госпогранкомитета Белоруссии, с 24 февраля 2022 года в республику прибыло свыше 117 тысяч граждан Украины.