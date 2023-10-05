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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:34

Минск приостановил действие соглашения с Киевом о защите прав переселенцев

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о приостановлении действия соглашения с Украиной о регулировании процесса переселения и защите прав переселенцев. Документ опубликован на Национальном правовом портале Белоруссии.

"Приостановить действие Соглашения между Республикой Беларусь и Украиной о регулировании процесса переселения и защите прав переселенцев и членов их семей, подписанного в Минске 19 марта 2003 года", - говорится в документе.

19 сентября законопроект одобрили обе палаты белорусского парламента.

Документ был подготовлен в рамках ответных мер на "недружественные действия" Украины в отношении Белоруссии.

"Его реализация будет содействовать защите национальных интересов Республики Беларусь и позволит освободить нашу страну от обязательств исполнять это соглашение в течение периода приостановления", - заявили ранее в нижней палате белорусского парламента.

Представляя в парламенте законопроект, глава МВД Белоруссии Иван Кубраков отметил, что за 8 месяцев 2023 года в республику прибыли 45 тысяч граждан Украины. С 2014 года гражданами Белоруссии стали 13 тысяч украинцев.

По информации Госпогранкомитета Белоруссии, с 24 февраля 2022 года в республику прибыло свыше 119 тысяч граждан Украины.

Александр Лукашенко Иван Кубраков Белоруссия Украина МВД
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