Чат-бот Bard от Google получил расширение для работы с YouTube и Gmail

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Американская Google, входящая в Alphabet Inc., представила расширение для своего чат-бота Bard, которое позволяет использовать его для доступа к информации из других сервисов компании, сообщает Barron's.

Новый функционал под названием Bard Extensions может находить и предоставлять пользователю данные, полученные из других инструментов Google, таких как Gmail, Docs, Drive, Maps, YouTube, Google Flights и Hotels, даже если запрашиваемая информация находится в нескольких различных приложениях и сервисах, заявил директор по управлению продуктами Bard Юрий Пинский.

Например, с помощью бота пользователь сможет получить краткое содержание своего резюме, хранящегося в облачном хранилище Drive: бот сам извлечет текст из соответствующего сервиса и сократит его, добавил Пинский.

Кроме того, при необходимости Bard будет проверять точность своих ответов, обращаясь к поисковой системе Google. В итоговой выдаче пользователь увидит результаты такой проверки и получит возможность сделать вывод о том, какая информация в первоначальном ответе бота соответствует действительности, а какая – нет.

При этом пользователь самостоятельно выбирает сервисы, к которым он хотел бы предоставить доступ чат-боту. Персональные данные, содержащиеся в этих сервисах, не передаются третьим лицам и не будут применяться в качестве обучающего материала для ИИ, подчеркнули в компании.