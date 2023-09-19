Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:54

Чат-бот Bard от Google получил расширение для работы с YouTube и Gmail

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Американская Google, входящая в Alphabet Inc., представила расширение для своего чат-бота Bard, которое позволяет использовать его для доступа к информации из других сервисов компании, сообщает Barron's.

Новый функционал под названием Bard Extensions может находить и предоставлять пользователю данные, полученные из других инструментов Google, таких как Gmail, Docs, Drive, Maps, YouTube, Google Flights и Hotels, даже если запрашиваемая информация находится в нескольких различных приложениях и сервисах, заявил директор по управлению продуктами Bard Юрий Пинский.

Например, с помощью бота пользователь сможет получить краткое содержание своего резюме, хранящегося в облачном хранилище Drive: бот сам извлечет текст из соответствующего сервиса и сократит его, добавил Пинский.

Кроме того, при необходимости Bard будет проверять точность своих ответов, обращаясь к поисковой системе Google. В итоговой выдаче пользователь увидит результаты такой проверки и получит возможность сделать вывод о том, какая информация в первоначальном ответе бота соответствует действительности, а какая – нет.

При этом пользователь самостоятельно выбирает сервисы, к которым он хотел бы предоставить доступ чат-боту. Персональные данные, содержащиеся в этих сервисах, не передаются третьим лицам и не будут применяться в качестве обучающего материала для ИИ, подчеркнули в компании.

Alphabet Inc Google Bard YouTube
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Азербайджан заявил об уничтожении армянской РЛС в зоне дислокации миротворцев РФ

Пашинян обвинил Баку в намерении вовлечь Армению в военные действия в Карабахе

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Пашинян заявил о начале сухопутной операции ВС Азербайджана в Карабахе

Пашинян заявил о начале сухопутной операции ВС Азербайджана в Карабахе
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

В НКР сообщили о двух погибших в результате обстрела азербайджанскими военными

Польша, Венгрия и Словакия отказались снимать эмбарго на украинское зерно

Польша, Венгрия и Словакия отказались снимать эмбарго на украинское зерно
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Ереван призвал СБ ООН и миротворцев РФ к мерам по прекращению Баку военных действий

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Армения заявила, что РФ не сообщила ей об "антитеррористической операции" Баку в Карабахе

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

В Ереване заявили, что армянских военных в Карабахе нет

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

В Баку заявили о создании гуманитарных коридоров для эвакуации жителей Карабаха

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Минобороны НКР сообщило об обстреле по всей линии соприкосновения

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });