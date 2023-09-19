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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:01

Песков назвал делом военных вопрос об увеличении числа миротворцев РФ в Карабахе

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Вопрос о целесообразности увеличения российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе относится к компетенции военных и подлежит согласованию со всеми сторонами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Что касается увеличения нашего контингента миротворцев, то это решение прежде всего принимается, формулируется предложение нашими военными. И, конечно же, это подлежит согласованию со всеми сторонами. Здесь только венные могут дать какую-то экспертизу насчет целесообразности такого увеличения", - сказал Песков журналистам во вторник.

Он подчеркнул, что российские военные "продолжают свою работу, чтобы действительно вернуть этот регион к миру".

"Миротворцы выполняют свои функции, но тем не менее ситуация остается непростой. Мы видим, что, к сожалению, нынешний всплеск напряженности и возобновление боевых действий является серьезным вызовом и, прежде всего, серьезной угрозой для мирного населения", - сказал представитель Кремля.

Дмитрий Песков Карабах Нагорный Карабах
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