В НКР отметили спад интенсивности обстрелов на линии соприкосновения

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Минобороны непризнанного Нагорного Карабаха сообщило, что на данный момент интенсивность огня на линии соприкосновения с ВС Азербайджана существенно снизилась.

Незадолго до этого стало известно, что НКР предложил азербайджанской стороне немедленно прекратить огонь и начать переговоры.

Минобороны Азербайджана 19 сентября сообщило о проведении в Карабахе "антитеррористических мероприятий локального характера" против ВС Армении. В Ереване заявили, что в регионе нет армянских военных и что Армению пытаются втянуть в вооруженный конфликт. В НКР сообщали, что азербайджанские военные, нанеся ракетно-артиллерийские удары, пытаются прорвать линию соприкосновения, также сообщалось о двоих погибших и трех десятках раненых.