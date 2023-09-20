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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:01

Президент Киргизии назвал сотрудничество с США одним из важных направлений внешней политики

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Президент Киргизии Садыр Жапаров на саммите "Центральная Азия и США" заявил, что сотрудничество с Америкой является одним из важных направлений внешней политики страны.

"Между сторонами расширяется повестка дня и круг обсуждаемых вопросов. Сотрудничество с Соединенными Штатами, в том числе в рамках формата С5+1, является одним из важных направлений внешней политики страны", - сказал Жапаров, слова которого передает его пресс-служба.

По словам Жапарова, формат подобных встреч должен быть нацелен на укрепление взаимопонимания и доверия, обеспечение безопасности и стабильности, а также создание благоприятных условий для расширения торгово-экономического сотрудничества.

Президент добавил, что Туркменистан выступает за более широкое присутствие иностранных партнеров, включая американский бизнес, в стране и в регионе.

"Мировая экономика не успела еще в полной мере восстановиться после негативного воздействия коронавирусной пандемии, как столкнулась с новыми потрясениями и нестабильностью. На мой взгляд, в таких кризисных условиях вопросы обеспечения, прежде всего, продовольственной и энергетической безопасности, макроэкономической устойчивости и социальной стабильности в регионе требуют от государств Центральной Азии приоритетного внимания и скоординированной деятельности", - отметил Жапаров.

Глава Киргизии обозначил намерение республики и далее расширять двусторонние торгово-экономические отношения с США, потенциал которых реализован далеко не в полной мере.

"Мы готовы к широкому международному сотрудничеству по таким ключевым направлениям, как "зеленая" экономика, гидроэнергетика, IT-технологии, сфера занятости и образование. У нас успешно реализуются различные проекты, включая инфраструктурные, в сфере промышленности, сельском хозяйстве, ирригации, транспортно-логической системе. Мы продолжаем модернизацию важных транспортных артерий страны. Намечен крупный региональный проект в области железнодорожного сообщения. Все эти направления имеют приоритетное значение для нас как страны, не имеющей выхода к морю", - добавил президент.

Садыр Жапаров Киргизия Соединённые Штаты Америки
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