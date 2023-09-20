The Guardian выяснила, что почти каждый житель Европы дышит грязным воздухом

Фото: Patrick Pleul/picture alliance via Getty Images

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Около 98% жителей Европы дышат крайне вредным загрязненным воздухом, который приводит к 400 тыс. ранних смертей ежегодно, сообщает в среду The Guardian.

Газета со ссылкой на собранную спутниками и мониторинговыми станциями информацию утверждает, что 98% европейцев проживают в районах, в которых содержание крайне вредоносных микрочастиц в воздухе превышает рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). При этом почти две трети граждан находятся на территориях, где лимит, установленный ВОЗ, превышен почти в два раза.

Наихудшая ситуация отмечается в Северной Македонии, где почти две трети населения живут в районах, в которых содержание вредных частиц PM2.5 превышает норму ВОЗ более чем в четыре раза. Также в некоторых районах, в том числе в столице страны Скопье, эта норма превышена вообще в шесть раз.

В целом, ситуация в восточной Европе гораздо хуже, чем в ее западных частях. Исключением является Италия, где количество микрочастиц на севере страны также почти в четыре раза превышает норму.

Эксперты отмечают, что ежегодно загрязнение воздуха приводит к примерно 400 тыс. ранним смертям в Европе. При этом, если бы качество воздуха соответствовало стандартам ВОЗ, более 200 тыс. из этих людей можно было бы спасти.

Частицы PM2.5 являются микрочастицами, которые попадают в воздух в результате сжигания ископаемого топлива. Через легкие они могут попасть в кровоток и повлиять на работу почти каждого органа. Эти частицы могут быть связаны с широким спектром заболеваний, в том числе с сахарным диабетом и раком. Согласно текущем рекомендациям ВОЗ, среднегодовая концентрация частиц PM2.5 не должна превышать 5 микрограмм на кубический метр.