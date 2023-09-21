Заседание глав правительств стран ШОС пройдет в Киргизии в конце октября

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Заседание Совета глав правительств государств-членов ШОС состоится 26 октября в Бишкеке, сообщает в четверг пресс-служба МИД Киргизии.

"Министр иностранных дел Киргизии Жээнбек Кулубаев принял участие во внеочередном заседании Совета МИД государств-членов ШОС в рамках общих дебатов 78-й Генассамблеи ООН, на котором рассказал о подготовке заседанию Совета глав правительств, запланированного на 26 октября", - сообщили в пресс-службе.

По ее данным, в ходе заседания министры также обменялись мнениями по вопросам совершенствования деятельности ШОС в современных условиях, в том числе укрепления сотрудничества ШОС с ООН и другими международными организациями.