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Заседание глав правительств стран ШОС пройдет в Киргизии в конце октября

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Заседание Совета глав правительств государств-членов ШОС состоится 26 октября в Бишкеке, сообщает в четверг пресс-служба МИД Киргизии.

"Министр иностранных дел Киргизии Жээнбек Кулубаев принял участие во внеочередном заседании Совета МИД государств-членов ШОС в рамках общих дебатов 78-й Генассамблеи ООН, на котором рассказал о подготовке заседанию Совета глав правительств, запланированного на 26 октября", - сообщили в пресс-службе.

По ее данным, в ходе заседания министры также обменялись мнениями по вопросам совершенствования деятельности ШОС в современных условиях, в том числе укрепления сотрудничества ШОС с ООН и другими международными организациями.

ШОС Киргизия
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