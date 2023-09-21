Китайский автопроизводитель NIO представил смартфон на платформе Android

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Китайский производитель электромобилей NIO запускает в продажу собственный смартфон на операционной системе Android, сказал глава компании Уильям Ли в интервью CNBC.

Стоимость смартфона составит около $900-1000, что примерно на $150 дешевле аналогичных моделей Huawei, отметил он. Поставки на китайский рынок начнутся 28 сентября, заказ можно оформить уже сегодня. Вывод устройства на рынок Европы пока не планируется.

Смартфон могут купить примерно половина владельцев машин NIO благодаря улучшенному взаимодействию устройства с автомобилем, полагает Ли. За свою историю компания продала около 400 тыс. машин, при этом число ежедневно активных пользователей мобильного приложения NIO достигает 600 тыс.

Производители смартфонов и автомобилей активно взаимодействуют, отмечает CNBC. В частности, Huawei поставляет программное обеспечение для электромобилей брендов Avatr и Arcfox. По слухам, Apple и Xiaomi занимаются разработками собственных автомобилей, а шведский автопроизводитель Polestar планирует представить собственный смартфон в декабре.