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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:29

Южная Корея ввела санкции против трех физлиц и четырех организаций из КНДР

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Южная Корея в пятницу ввела односторонние санкции в отношении четырех физических и трех юридических лиц из КНДР в ответ на запуск Пхеньяном межконтинентальной баллистической ракеты.

"В ответ на запуск Северной Кореей баллистической ракеты большой дальности, который угрожает миру и безопасности Корейского полуострова и международного сообщества, правительство решило ввести односторонние санкции против четырех физических лиц и трех организаций, которые причастны к финансированию и разработке ядерных и ракетных программ", - сообщает МИД Южной Кореи.

Отмечается, что среди четырех физлиц - бывшие и действующие высокопоставленные чиновники, в том числе начальник Главного политического бюро армии КНДР Чон Кен Тхэк.

По данным министерства, среди трех компаний, попавших под санкции, северокорейская торговая фирма, занимающуюся строительным бизнесом в Африке и на Ближнем Востоке.

Южнокорейские военные и министерство обороны Японии заявили о произведенном КНДР в среду утром запуске межконтинентальной баллистической ракеты. В четверг Пхеньян подтвердил проведение испытания.

КНДР Южная Корея
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