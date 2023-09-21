Пашинян заявил об отсутствии прямой угрозы гражданскому населению Карабаха

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Прямой угрозы гражданскому населению Нагорного Карабаха нет, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"На данный момент наша оценка такова, что прямой угрозы гражданскому населению Нагорного Карабаха нет. Мы знаем, что сейчас на базе российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе находятся около 1200-1300 граждан Карабаха. Мы также готовы предпринять возможные действия по оказанию им содействия, но проблема в закрытом Лачинском коридоре", - сказал Пашинян в видеообращении.

По его словам, распространяемые сведения о том, что Армения запретила эвакуацию жителей Нагорного Карабаха не соответствует действительности.

Пашинян сказал, что в правительстве сформирована рабочая группа по решению вопросов возможной эвакуации, подготовлены места для проживания около 40 тысяч семей.

"Но мы считаем, что армяне Нагорного Карабах имеют право и должны достойно и безопасно жить на своей родине и в своих домах", - сказал Пашинян.

При этом он заявил, что к проблеме Нагорного Карабаха необходимо привлекать усиленное международное внимание.

"Международный тренд большого внимания к проблеме Нагорного Карабаха дает нам возможность обеспечить мирную, достойную, безопасную жизнь армян Нагорного Карабаха в своих домах", - подчеркнул Пашинян.

По его словам, российские миротворцы продолжают оставаться в Нагорном Карабахе, и "обеспечение безопасности армянского населения является их непосредственной обязанностью".