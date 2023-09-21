Пашинян оценил обстановку в Карабахе как стабильную

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Обстановка в Нагорном Карабахе, в целом, стабильная, несмотря на некоторые нарушения договоренности о прекращении огня, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Подразделения Армии обороны Нагорного Карабаха остаются на местах, где были на момент подписания перемирия. То же касается ВС Азербайджана. К сожалению, сегодня в окрестностях Степанакерта произошел инцидент, но, в общем перемирие сохраняется, хотя иногда бывают нарушения", - сказал Пашинян в видеообращении.

По его словам, в общем, обстановка стабильная.

"Информация о массовой гибели среди мирного населения не соответствует действительности", - сказал он.

Ранее в четверг на сайте МВД непризнанного Нагорного Карабаха сообщалось, что Вооруженные силы Азербайджана ведут обстрел Степанакерта. Со своей стороны, Минобороны Азербайджана опровергло сообщения об атаке азербайджанских военных на город Ханкенди (Степанакерт).