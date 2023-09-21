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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Пашинян оценил обстановку в Карабахе как стабильную

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Обстановка в Нагорном Карабахе, в целом, стабильная, несмотря на некоторые нарушения договоренности о прекращении огня, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Подразделения Армии обороны Нагорного Карабаха остаются на местах, где были на момент подписания перемирия. То же касается ВС Азербайджана. К сожалению, сегодня в окрестностях Степанакерта произошел инцидент, но, в общем перемирие сохраняется, хотя иногда бывают нарушения", - сказал Пашинян в видеообращении.

По его словам, в общем, обстановка стабильная.

"Информация о массовой гибели среди мирного населения не соответствует действительности", - сказал он.

Ранее в четверг на сайте МВД непризнанного Нагорного Карабаха сообщалось, что Вооруженные силы Азербайджана ведут обстрел Степанакерта. Со своей стороны, Минобороны Азербайджана опровергло сообщения об атаке азербайджанских военных на город Ханкенди (Степанакерт).

Армения Никол Пашинян Нагорный Карабах НКР
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