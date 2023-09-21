Ереван потребовал, чтобы армянам НКР сохранили право остаться в своих домах

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Правительство Армении обсуждает с представителями Нагорного Карабаха вопросы по организации эвакуации населения при необходимости, но исходит из того, что им должно быть гарантировано право жить безопасно и достойно в своих домах.

"Правительство Армении с коллегами Нагорного Карабаха обсуждает гуманитарные вопросы, как и вопрос эвакуации желающих в Республику Армения", - заявили в правительстве Армении информагентству "Арменпресс".

Решения будут приниматься, исходя из ситуации и в зависимости от результатов переговоров между представителями Нагорного Карабаха, Азербайджана и российскими миротворцами.

"Правительство Армении не поднимало вопрос об эвакуации армян Нагорного Карабаха и считает, что право армян Нагорного Карабаха жить безопасно и достойно в своих домах должно быть гарантировано. Но, в случае невозможности проживания армян в Нагорном Карабахе, или части из них, будут приняты необходимые решения. Для реализации такого сценария ведется необходимая подготовка, разработаны различные сценарии", - заявили в правительстве.

Вечером 20 сентября стало известно, что в Ереване начали подготовку к организации возможного въезда в Армению армян из Нагорного Карабаха. В Евросоюзе высказали опасение, что может начаться исход армян из НКР. В Баку заявили о готовности социально и экономически интегрировать карабахских армян, а президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал этих людей не упустить исторический шанс.