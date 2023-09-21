Запуск китайской ракеты "Церера-1" впервые окончился неудачей

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Китайская ракета-носитель "Церера-1" (Ceres-1) частной компании Galaxy Energy не смогла вывести на околоземную орбиту полезную нагрузку из-за аномалии в ходе запуска, сообщила компания в четверг.

Ракета стартовала на орбиту со стартовой площадки космодрома Цзюцюань в 12:59 по Пекинскому времени (07:59 по Москве). Она должна была вывести на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли "Цзилинь-1 Гаофэнь-04B".

По заявлению компании, полет ракеты пошел не по плану, и ракета не смогла достичь орбиты. В настоящий момент специалисты ведут поиск причин аварии.

Авария стала первой для этой ракеты. Ранее компания провела девять успешных пусков подряд.

Четырехступенчатая ракета сверхлегкого класса "Церера-1" способна выводить до 350 кг на низкую околоземную орбиту и до 230 кг на солнечно-синхронную орбиту высотой до 700 км.