РФ нарастила поставки нефти в Китай в августе на 31%

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Крупнейшие экспортеры нефти в КНР в августе существенно нарастили поставки относительно предыдущего месяца. В частности, Россия увеличила отгрузки на 31%, Саудовская Аравия – на 42%, сообщает таможня КНР.

Поставки нефти из РФ в Китай в прошлом месяце составили 10,54 млн тонн против 8,064 млн т в июле. Таким образом, среднесуточный экспорт в августе составил 340 тыс. тонн против 260 тыс. тонн месяцем ранее, или 2,48 млн б/с по сравнению с рекордными 1,9 млн б/с в июле.

Расходы Пекина на нефть из РФ в августе составили $5,827 млрд против $4,069 млрд в июле.

Экспорт из Саудовской Аравии в августе вырос до 8,007 млн т против 5,65 млн т в июле. Таким образом, среднесуточный объем поставок в августе составил 258 тыс. тонн против 182 тыс. тонн месяцем ранее, с коэффициентом баррелизации в 7,3 - 1,86 млн б/с по сравнению с 1,33 млн б/с в июле.

Другие крупные экспортеры нефти в Китай также нарастили поставки: Малайзия (на 47,9%, до 5,73 млн тонн), ОАЭ (на 5%, до 3,69 млн тонн), Бразилия (на 24,4%, до 3,42 млн тонн). При этом Ирак слегка снизил экспорт - на 0,6%, до 5,37 млн тонн.

Как сообщалось, Китай в августе увеличил импорт нефти на 20,9% к июлю, до 52,8 млн тонн. В среднесуточном выражении объем поставок нефти в Китай в прошлом месяце составил 1,703 млн тонн в сутки, с коэффициентом баррелизации в 7,3 - 12,435 млн б/с. Данный показатель является вторым результатом в 2023 году после июньских 12,668 млн б/с.

В целом за первые восемь месяцев 2023 года Китай импортировал 378,55 млн тонн нефти, что на 14,7% больше в годовом выражении. При этом в денежном выражении показатель снизился на 10,7%, до $218,2 млрд.

По итогам восьми месяцев РФ лидирует по объему поставок нефти в Китай - 71,202 млн тонн. Далее следует Саудовская Аравия - 60,173 млн тонн, Ирак - 40,299 млн тонн, Малайзия - 35,195 млн тонн, ОАЭ - 28,712 млн тонн.

Рост экономики Китая после снятия ограничительных мер является одним из главных драйверов мирового энергетического рынка в 2023 году. По оценке международных рейтинговых агентств, на КНР придется большая часть показателя роста спроса на нефть в текущем году, который в настоящее время прогнозируется в размере до 2,3 млн б/с.