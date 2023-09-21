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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Минобороны РФ сообщило о пяти нарушениях режима прекращения огня в Карабахе

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Российские миротворцы зафиксировали пять нарушений режима прекращения огня с момента заключения договоренности о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе, заявили в Минобороны РФ.

Случаи зафиксированы в Шушинском (два) и Мардакертском районах (три), говорится в бюллетене Минобороны РФ о деятельности российского миротворческого контингента в зоне нагорно-карабахского конфликта.

"Командованием российского миротворческого контингента во взаимодействии с азербайджанской стороной и представителями Карабаха проводится разбирательство по данным фактам", - отметили в военном ведомстве.

В сообщении отмечается, что российскими миротворцами поддерживается "непрерывное взаимодействие с Баку и Степанакертом, направленное на недопущение кровопролития, обеспечение безопасности и соблюдение норм гуманитарного права в отношении мирного населения".

По данным Минобороны РФ, в расположении российского миротворческого контингента продолжают оставаться 1340 мирных жителей, в том числе 607 детей, в настоящее время не имеющих возможности вернуться в свои дома.

Минобороны РФ
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