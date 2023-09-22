РФ и Буркина-Фасо обсуждают сотрудничество в области безопасности

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Буркина-Фасо и Россия обсуждают сотрудничество в области безопасности, заявила журналистам глава МИД Буркина-Фасо Оливия Руамба.

Встреча прошла в четверг "на полях" недели высокого уровня ГА ООН.

"Сегодняшняя встреча прошла в развитие переговоров наших лидеров на саммите Россия-Африка, позволила нам посмотреть на ключевые вопросы, среди которых сотрудничество в области безопасности. Мы боремся с терроризмом и призываем наших партнеров помочь нам, а Россия - один из наших надежных партнеров", - сказала Руамба по итогам встречи.

"Буркина-Фасо также среди тех стран, куда Россия решила поставить пшеницу. Кроме того, мы обсудили возможность создания совместной комиссии для рассмотрения всех вопросов сотрудничества", - добавила министр.

Ранее в четверг Лавров также провел переговоры с главами МИД Египта, Таиланда, Кубы, Бразилии, Саудовской Аравии, Мали и главой верховного совета Судана.